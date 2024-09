Previsioni Meteo Udine: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Udine indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 9,2°C e i 18,1°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 60-70%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-est, con velocità che varieranno tra i 5,1 km/h e i 12,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. L’umidità sarà alta, attorno al 69%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 9 km/h.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 11,8°C entro le ore 7:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere al 100%, mentre l’umidità si manterrà sopra il 60%. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 6,9 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 18,1°C intorno alle 13:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto, con umidità che si aggirerà attorno al 55-70%. I venti continueranno a essere leggeri, con raffiche che potranno arrivare fino a 7,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,2°C alle 21:00. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, con umidità che si manterrà intorno al 60%. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo velocità di circa 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica con cieli nuvolosi e temperature fresche. Per lunedì e martedì, si prevede una situazione simile, con temperature che potrebbero lievemente aumentare, ma senza significative variazioni nelle condizioni di copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +9.2° perc. +7.9° Assenti 9.1 N max 11.5 Tramontana 69 % 1015 hPa 3 cielo coperto +9.6° perc. +8.6° Assenti 8 N max 9.7 Tramontana 66 % 1013 hPa 6 cielo coperto +10.6° perc. +9.6° Assenti 6.9 NNE max 8.9 Grecale 69 % 1013 hPa 9 cielo coperto +14.5° perc. +13.6° Assenti 3.2 NE max 8.1 Grecale 61 % 1013 hPa 12 cielo coperto +17.2° perc. +16.4° Assenti 2.4 E max 6.7 Levante 56 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 4 ESE max 7.1 Scirocco 67 % 1012 hPa 18 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° Assenti 8.1 NNE max 8.9 Grecale 67 % 1015 hPa 21 cielo coperto +12.2° perc. +11° Assenti 11.6 N max 18.5 Tramontana 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:13

