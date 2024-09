Previsioni Meteo Venafro: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Venafro per Venerdì 13 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una significativa copertura nuvolosa che accompagnerà la giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con forti piogge, che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a piogge più leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 20°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da Ovest-Sud Ovest.

Nella notte, Venafro subirà un’intensa perturbazione, con forti piogge che porteranno accumuli significativi di 6.47mm. La temperatura si attesterà intorno ai 17,4°C, con un’umidità che raggiungerà il 99%. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno toccare i 13,6km/h.

Durante la mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, ma le piogge continueranno a manifestarsi, seppur in forma più leggera. Le temperature si alzeranno fino a 20°C intorno alle 10:00, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 65-82%. Il vento, che soffierà da Ovest, avrà una velocità di circa 12-15km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ulteriore abbassamento dell’intensità delle piogge, con valori che si manterranno tra 0.71mm e 0.97mm. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 19,9°C alle 13:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 69-74%, mentre il vento si presenterà più leggero, con raffiche che non supereranno i 18km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a stabilizzarsi, con nubi sparse e occasionali piogge leggere. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 14°C. L’umidità si manterrà alta, tra l’86% e il 90%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5-7km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venafro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge, si prevede un fine settimana con cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Venafro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.6° perc. +16.7° 0.35 mm 11.7 OSO max 19.8 Libeccio 93 % 1005 hPa 5 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° prob. 85 % 10.9 OSO max 24.9 Libeccio 84 % 1006 hPa 8 pioggia leggera +16.3° perc. +16.2° 0.21 mm 7.8 OSO max 17.2 Libeccio 82 % 1007 hPa 11 pioggia leggera +20.3° perc. +20.1° 0.32 mm 15.2 OSO max 22.4 Libeccio 63 % 1006 hPa 14 pioggia leggera +18.6° perc. +18.5° 0.97 mm 16.1 OSO max 22.8 Libeccio 74 % 1006 hPa 17 pioggia leggera +16° perc. +15.9° 0.34 mm 5.8 O max 6.7 Ponente 83 % 1007 hPa 20 nubi sparse +14.4° perc. +14.1° prob. 56 % 4.5 N max 4.5 Tramontana 87 % 1010 hPa 23 nubi sparse +13.4° perc. +13.2° prob. 55 % 9 NE max 9.4 Grecale 90 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.