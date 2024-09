Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Venezia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 16°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con picchi di 21°C attesi intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che raggiungeranno il 100% nelle prime ore del giorno, per poi stabilizzarsi attorno all’82% nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto, con temperature che si attesteranno tra i 16°C e i 17°C. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 70% e il 74%, il che contribuirà a una sensazione di freschezza. La mattina inizierà con nubi sparse, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C entro le 09:00. La ventilazione sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Est.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 96% alle 16:00. L’umidità si attesterà intorno al 60%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante il giorno.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che si manterrà alta, intorno al 71%. La ventilazione sarà molto debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venezia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si prevede un leggero miglioramento con possibili schiarite, mentre dopodomani potrebbe esserci un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere della bellezza della città, sebbene sia consigliabile portare con sé un ombrello, in caso di eventuali piogge improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° Assenti 11.8 NNE max 15.3 Grecale 72 % 1020 hPa 4 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 7.8 NE max 9.5 Grecale 72 % 1019 hPa 7 nubi sparse +17.8° perc. +17.4° Assenti 8 NNE max 8.9 Grecale 67 % 1019 hPa 10 poche nuvole +20.9° perc. +20.5° Assenti 6 E max 5.6 Levante 55 % 1019 hPa 13 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° Assenti 8.1 SSE max 4.7 Scirocco 57 % 1017 hPa 16 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 8.1 SSE max 9.9 Scirocco 65 % 1016 hPa 19 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 7 S max 7.6 Ostro 68 % 1016 hPa 22 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 2.7 O max 4.4 Ponente 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:02

