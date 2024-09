Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Venezia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità e da possibili piogge nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 18,8°C. La presenza di vento sarà lieve, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con una percentuale che raggiungerà il 96%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 10 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà del 67%.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a 18,6°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, scendendo al 2%. Il vento sarà debole, con velocità che varierà tra i 4 e i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà nuovamente, con l’arrivo di nubi sparse e la possibilità di pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18,3°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 27%. La probabilità di precipitazioni sarà del 30%, con piogge leggere attese nel tardo pomeriggio. Il vento continuerà a essere leggero, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 15,3°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno all’8%, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%, e il vento si farà più debole, con velocità intorno ai 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 29 Settembre a Venezia suggeriscono una giornata variabile, con un inizio sereno che lascerà spazio a nubi e possibili piogge nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo necessario un occhio attento alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° prob. 7 % 10.4 NNE max 13.7 Grecale 81 % 1020 hPa 4 nubi sparse +13.1° perc. +12.6° prob. 5 % 9.6 NNO max 10.6 Maestrale 81 % 1021 hPa 7 cielo sereno +14.2° perc. +13.7° Assenti 10.8 NO max 13.6 Maestrale 75 % 1023 hPa 10 cielo sereno +17.3° perc. +16.6° Assenti 7.8 NNO max 9.4 Maestrale 59 % 1024 hPa 13 poche nuvole +18.8° perc. +18.1° prob. 30 % 3.2 E max 5.3 Levante 53 % 1024 hPa 16 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° prob. 26 % 8.9 SSE max 9.7 Scirocco 64 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° prob. 8 % 4.4 SSO max 5.2 Libeccio 67 % 1025 hPa 22 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° prob. 8 % 4.7 NNE max 6.4 Grecale 72 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:49

