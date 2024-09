Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venezia di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 65% e il 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020-1025 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 14,3°C a 17,1°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo la sensazione di freschezza. L’umidità si attesterà intorno al 63-67%, con una pressione atmosferica in lieve calo. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature raggiungeranno i 17,8°C, mentre l’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 59-60%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la giornata gradevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 15°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno al 68-71%. La pressione atmosferica continuerà a oscillare attorno ai 1020 hPa, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Venezia mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo coperto. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione ideale per chi desidera visitare la città. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.5° perc. +14.8° Assenti 8.2 NE max 12.7 Grecale 66 % 1024 hPa 4 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 7.3 ENE max 13.7 Grecale 67 % 1023 hPa 7 cielo coperto +14.3° perc. +13.5° Assenti 8.3 NE max 13.4 Grecale 67 % 1024 hPa 10 cielo coperto +15.5° perc. +14.8° prob. 2 % 5.5 NE max 6.2 Grecale 63 % 1023 hPa 13 poche nuvole +17.7° perc. +17° Assenti 2.8 SSE max 6.5 Scirocco 59 % 1021 hPa 16 nubi sparse +17° perc. +16.4° Assenti 7.5 ESE max 6.5 Scirocco 65 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° Assenti 5.2 SE max 5.2 Scirocco 68 % 1021 hPa 22 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 4.2 N max 4.5 Tramontana 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:47

