Previsioni Meteo Ventimiglia: il bollettino per domani martedì 17 settembre

Martedì 17 Settembre a Ventimiglia si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo si presenteranno favorevoli, con un aumento della copertura nuvolosa che non porterà a precipitazioni significative. La velocità del vento varierà, mantenendosi su valori moderati, mentre l’umidità si manterrà a livelli accettabili.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che salirà fino a 21°C. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole. A partire dalle ore 09:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza particolari conseguenze per le attività all’aperto. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 27,3 km/h intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una continuazione della presenza di nubi sparse, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La brezza tesa da nord-est porterà a un aumento della sensazione di freschezza, con raffiche che potranno raggiungere i 36,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità potrebbe aumentare, rendendo l’aria leggermente più pesante.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature scenderanno fino a 18°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma l’atmosfera potrebbe risultare più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ventimiglia indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo quotidiane, poiché le condizioni possono variare rapidamente. La settimana si prospetta quindi con un clima gradevole, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 9.1 NNE max 8.1 Grecale 61 % 1010 hPa 3 poche nuvole +19.8° perc. +19.3° prob. 1 % 7.7 N max 6.5 Tramontana 54 % 1011 hPa 6 poche nuvole +19.5° perc. +19° prob. 1 % 12 NNE max 11.9 Grecale 56 % 1012 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20.3° prob. 6 % 14.6 E max 15.1 Levante 52 % 1013 hPa 12 nubi sparse +21° perc. +20.7° prob. 28 % 37.2 E max 34.2 Levante 60 % 1013 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° prob. 52 % 24 NE max 26.6 Grecale 53 % 1014 hPa 18 nubi sparse +18.2° perc. +17.7° prob. 54 % 21.9 NNE max 27.9 Grecale 61 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° prob. 2 % 19.7 NNE max 27.7 Grecale 57 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:31

