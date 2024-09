Previsioni Meteo Ventimiglia: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Ventimiglia per Domenica 29 Settembre si presenteranno prevalentemente stabili, con temperature gradevoli e una leggera copertura nuvolosa nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo sarà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. La brezza leggera proveniente da Nord-Est garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 59%.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 19°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole e una leggera brezza, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con una percentuale che non supererà il 16%. L’umidità si manterrà attorno al 55%, contribuendo a un comfort termico ottimale.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo per il 36%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18,5°C, mentre la brezza leggera continuerà a soffiare da Est. L’umidità salirà leggermente, raggiungendo il 68%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. Questo scenario permetterà di godere di un pomeriggio tranquillo, sebbene con una leggera sensazione di umidità.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con percentuali che toccheranno l’82%. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 18°C, mentre il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 4,8 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà intorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ventimiglia nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno gradevoli e una leggera variabilità della nuvolosità. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 19°C, e una leggera possibilità di nubi sparse. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere piacevoli momenti all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 9.4 NNE max 7.2 Grecale 59 % 1018 hPa 3 poche nuvole +18.2° perc. +17.6° Assenti 11.1 NE max 11.4 Grecale 58 % 1019 hPa 6 poche nuvole +17.9° perc. +17.3° Assenti 9.6 NNE max 10.4 Grecale 57 % 1021 hPa 9 poche nuvole +19° perc. +18.4° prob. 2 % 21.1 E max 21.5 Levante 58 % 1023 hPa 12 poche nuvole +18.9° perc. +18.5° Assenti 9 ESE max 9.2 Scirocco 64 % 1023 hPa 15 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 8.2 ESE max 8.6 Scirocco 68 % 1022 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 5 NE max 5.5 Grecale 67 % 1023 hPa 21 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 3.2 NNE max 2.2 Grecale 65 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 19:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.