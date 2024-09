Previsioni Meteo Ventimiglia: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ventimiglia indicano un Giovedì 19 Settembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore della giornata, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento. Le temperature percepite si attesteranno tra i 18°C e i 22°C, rendendo la giornata piuttosto mite. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da nord, con intensità variabile.

Durante la notte, le condizioni meteo a Ventimiglia si presenteranno con cielo coperto e una temperatura di circa 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo l’88%, e la probabilità di precipitazioni sarà del 31%. I venti soffieranno da nord a una velocità di circa 12,4 km/h. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19,9°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, ma la probabilità di pioggia diminuirà progressivamente.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un cambiamento: il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature raggiungeranno il picco di 22,5°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 59%, e i venti si faranno più leggeri, con velocità intorno ai 3 km/h. Questo permetterà di godere di un pomeriggio più soleggiato, sebbene le nubi non scompariranno del tutto.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con poche nuvole e temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 12% di nuvole visibili. I venti si stabilizzeranno attorno ai 12,5 km/h, rendendo la serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Ventimiglia indicano un Giovedì 19 Settembre con un inizio nuvoloso e un miglioramento nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, portando a condizioni più soleggiate. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le temperature si manterranno gradevoli anche durante le ore serali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.4° perc. +17.8° prob. 31 % 12.4 N max 13.2 Tramontana 59 % 1017 hPa 3 nubi sparse +18.4° perc. +17.9° prob. 19 % 9 N max 9.5 Tramontana 58 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° prob. 26 % 11.3 N max 12.4 Tramontana 57 % 1015 hPa 9 cielo coperto +19.9° perc. +19.4° prob. 12 % 11.9 NNO max 13.6 Maestrale 57 % 1016 hPa 12 cielo coperto +21.7° perc. +21.2° prob. 4 % 4.8 NNE max 11.6 Grecale 50 % 1015 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22° Assenti 8.3 OSO max 10.8 Libeccio 52 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +20.7° prob. 1 % 6.4 ONO max 9.5 Maestrale 58 % 1016 hPa 21 poche nuvole +20.2° perc. +19.8° prob. 2 % 14.1 N max 15.7 Tramontana 58 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.