Previsioni Meteo Verbania: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Verbania si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima che si attesterà intorno ai 17,9°C nel pomeriggio, mentre le minime notturne si aggireranno attorno ai 11,1°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con il cielo che si presenterà coperto per gran parte della giornata, specialmente nelle prime ore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6,7 km/h.

Durante la notte, il clima si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 63%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi intorno al 10%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà lentamente, raggiungendo i 14,4°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 93%, mentre la velocità del vento sarà contenuta, con valori intorno ai 2,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che potrebbe mostrare qualche schiarita. La temperatura massima di 17,9°C sarà raggiunta intorno alle 14:00, con una copertura nuvolosa che scenderà al 70%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 62%, ma non si prevedono piogge.

La sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà coperto e le temperature che scenderanno fino a 11,1°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,5 km/h, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 64%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verbania indicano una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso, con temperature miti e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potrebbero trovare opportunità per attività all’aperto, specialmente a partire da Martedì.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° prob. 10 % 5.4 NNO max 6.2 Maestrale 83 % 1026 hPa 3 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° prob. 33 % 4.4 N max 5.2 Tramontana 87 % 1024 hPa 6 cielo coperto +12.3° perc. +11.9° prob. 37 % 4.8 NNO max 5 Maestrale 87 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° Assenti 2.6 SE max 2.7 Scirocco 73 % 1023 hPa 12 nubi sparse +17.2° perc. +16.6° Assenti 5.4 SSE max 3.8 Scirocco 64 % 1022 hPa 15 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 5.1 S max 3.5 Ostro 67 % 1020 hPa 18 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 3.8 ONO max 3.3 Maestrale 87 % 1021 hPa 21 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° Assenti 6.7 NNO max 6 Maestrale 91 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 19:02

