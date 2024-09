Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Vercelli si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 12,4°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto già dalla mattina. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 17,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e le temperature si manterranno attorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 82%, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione non cambierà molto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 12,2°C alle 02:00. La velocità del vento varierà tra i 6,6 km/h e i 7,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 64%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 3,3 km/h e i 6,3 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 9%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 17,6°C alle 14:00. Il cielo continuerà a essere coperto, e la velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 63%, ma non si prevedono piogge. La situazione si manterrà stabile fino alla sera, quando le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 14,6°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori simili. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le temperature potrebbero oscillare tra i 12°C e i 17°C. La situazione meteorologica rimarrà stabile, con una leggera brezza che accompagnerà le giornate. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° Assenti 6.6 NNE max 6.9 Grecale 82 % 1019 hPa 3 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 7.2 NNE max 9.4 Grecale 82 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.7° perc. +12.1° prob. 2 % 5.8 NE max 8.8 Grecale 81 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° prob. 5 % 3.9 NNE max 4.3 Grecale 70 % 1018 hPa 12 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° prob. 9 % 5.2 ENE max 4.4 Grecale 64 % 1016 hPa 15 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° prob. 8 % 7.2 ENE max 6.4 Grecale 65 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° prob. 11 % 7.5 ENE max 12.3 Grecale 76 % 1013 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 11 % 5 NE max 6.9 Grecale 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 19:01

