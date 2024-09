Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Vercelli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 11,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse che domineranno la scena durante la mattina e il pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 11,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 9,7°C. La velocità del vento sarà di 9,9 km/h da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 16,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 48% e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma si inizieranno a vedere nubi sparse. La temperatura salirà fino a 12,4°C alle 07:00 e raggiungerà i 19,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 7,1 km/h e i 9 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità scenderà gradualmente, arrivando al 35% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra i 2,4 km/h e i 7,2 km/h. L’umidità si manterrà tra il 33% e il 47%, mentre la pressione atmosferica continuerà a essere stabile intorno ai 1014 hPa.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 12,3°C alle 21:00, con un incremento dell’umidità che arriverà fino al 63%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Vercelli indicano un sabato caratterizzato da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della probabilità di sole e temperature in lieve aumento. Pertanto, si consiglia di approfittare delle ore di sole durante il pomeriggio e di prepararsi a un clima più fresco nelle ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.2° perc. +9.7° Assenti 9.9 NO max 16.6 Maestrale 48 % 1016 hPa 3 cielo coperto +10.2° perc. +8.6° Assenti 7.6 NO max 11.6 Maestrale 49 % 1015 hPa 6 cielo coperto +10.2° perc. +8.7° Assenti 7.1 ONO max 10.1 Maestrale 54 % 1015 hPa 9 nubi sparse +16.5° perc. +15.3° Assenti 6.5 NO max 9.8 Maestrale 42 % 1015 hPa 12 nubi sparse +19.9° perc. +18.8° Assenti 7.6 NE max 11.6 Grecale 35 % 1015 hPa 15 nubi sparse +20.4° perc. +19.5° Assenti 2.4 N max 9.3 Tramontana 38 % 1014 hPa 18 nubi sparse +14.9° perc. +13.7° Assenti 5.4 NO max 5.9 Maestrale 49 % 1015 hPa 21 nubi sparse +12.3° perc. +11.2° Assenti 9.8 NNE max 12.3 Grecale 59 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:34

