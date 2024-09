Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature intorno a +16,2°C. La velocità del vento varierà tra 6,5 km/h e 7,8 km/h, proveniente da Nord, mentre l’umidità si attesterà attorno al 64%. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che raggiungeranno 21,5°C e una leggera brezza. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento con temperature fino a 23,7°C e bassa probabilità di pioggia. Sabato e Domenica continueranno con cieli coperti e temperature tra +15°C e +23°C, con umidità alta e scarse possibilità di precipitazioni significative.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai +16,2°C a mezzanotte, con una leggera diminuzione a +15,7°C nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,5 km/h e 7,8 km/h, proveniente prevalentemente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da +15,8°C a +21,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 85%, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che raggiungeranno i 10,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 23,7°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 6%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 44%, favorendo una sensazione di calore moderato.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature che scenderanno a +18,3°C. Si registreranno piogge leggere a partire dalle 21:00, con una probabilità di 14%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,8 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 66%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,3°C, con una leggera diminuzione durante le ore notturne. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da +15,2°C a +22,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 44%, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che raggiungeranno i 12,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52%.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo ancora coperto, con temperature che toccheranno i 23,2°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 10%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 48%, favorendo una sensazione di calore moderato.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a +16,5°C. Non si prevedono precipitazioni significative, con umidità che aumenterà fino al 74%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,3°C, con una leggera diminuzione durante le ore notturne. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da +14,2°C a +22,9°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 48%, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che raggiungeranno i 4,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo coperto, con temperature che toccheranno i 23,2°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 5%, mentre la velocità del vento si manterrà contenuta, raggiungendo i 4,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 48%, favorendo una sensazione di calore moderato.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a +18,9°C. Non si prevedono precipitazioni significative, con umidità che aumenterà fino al 66%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un clima prevalentemente coperto, con temperature che varieranno da +15°C a +23°C. Le probabilità di pioggia saranno basse, ma non si escludono brevi rovesci, specialmente nella serata di Venerdì. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, ma nel complesso il weekend offrirà momenti di tranquillità e temperature gradevoli.

