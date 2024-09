Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Vercelli si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 15°C durante le ore più fresche. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore centrali della giornata. Le precipitazioni, inizialmente leggere, si trasformeranno in pioggia moderata e forte, con accumuli significativi.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno tra 15,4°C e 16,7°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 2,6 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 75%. Non si registreranno precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità sarà accentuata dalla copertura nuvolosa.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che si attesteranno tra 16°C e 17°C. A partire dalle 10:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,25 mm entro le 11:00. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando fino all’87%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con una leggera brezza che accompagnerà la pioggia.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, che passeranno da leggere a moderate e infine a forti. Le temperature scenderanno fino a 15°C, mentre le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 8,63 mm entro le 15:00. L’umidità raggiungerà il 96%, rendendo l’atmosfera particolarmente umida e fresca. Anche il vento si farà sentire, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,6 km/h.

La sera porterà un lieve miglioramento, con una diminuzione dell’intensità delle piogge. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14°C. Le precipitazioni si ridurranno a pioviggini leggere, con accumuli minimi. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma si inizieranno a vedere delle schiarite verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Vercelli indicano una giornata di Lunedì 23 Settembre caratterizzata da piogge e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° Assenti 2.6 NNE max 2.8 Grecale 75 % 1015 hPa 3 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° Assenti 0.5 NNO max 3.1 Maestrale 81 % 1014 hPa 6 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 10 % 0.6 N max 2.6 Tramontana 85 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° prob. 33 % 6.2 ENE max 7.1 Grecale 78 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.13 mm 7.1 ENE max 12.7 Grecale 87 % 1013 hPa 15 forte pioggia +15.2° perc. +15.3° 8.63 mm 8.2 N max 12.6 Tramontana 97 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.12 mm 0.1 ESE max 5.2 Scirocco 96 % 1012 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° prob. 40 % 5 O max 5.3 Ponente 95 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:16

