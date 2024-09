Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Vercelli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 94%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da nord-nord est, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa. Le condizioni di vento rimarranno deboli, favorendo una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, si prevede una lieve schiarita con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 18,8°C alle 14:00. La velocità del vento sarà ancora contenuta, con valori che non supereranno i 6 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 53%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così un clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 13,1°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%, mentre il vento rimarrà debole, contribuendo a una sensazione di frescura.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una predominanza di nubi. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni. La settimana si prospetta quindi con un clima autunnale, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di tenere a mente la possibilità di giornate nuvolose.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.7° perc. +12° prob. 7 % 6.1 N max 8.3 Tramontana 75 % 1024 hPa 3 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° prob. 5 % 7.2 NE max 12.9 Grecale 80 % 1023 hPa 6 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° prob. 6 % 5.7 N max 8.1 Tramontana 78 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15.4° perc. +14.7° Assenti 7.5 NE max 10.6 Grecale 66 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18° perc. +17.3° Assenti 6.5 ENE max 6.3 Grecale 55 % 1022 hPa 15 nubi sparse +18.6° perc. +17.9° Assenti 2.8 ENE max 3.2 Grecale 53 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15° perc. +14.3° Assenti 1.2 N max 2.7 Tramontana 68 % 1020 hPa 21 nubi sparse +13.6° perc. +13° Assenti 4.7 NNE max 4.9 Grecale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 19:03

