Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

Nella giornata di Venerdì 27 Settembre, Vercelli si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno intorno ai 19°C durante il pomeriggio, con un calo previsto in serata. La possibilità di pioggia aumenterà nel corso della giornata, con precipitazioni leggere attese nella fascia serale.

Durante la notte, le condizioni meteo a Vercelli si presenteranno con cielo inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 95%, e il vento soffierà da ovest a una velocità di 5,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attestandosi al 79%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà leggermente, mostrando poche nuvole e temperature che saliranno fino a 19,9°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà al 68%, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 12%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà ad essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’86%, e il vento continuerà a soffiare da est con intensità moderata. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, raggiungendo il 27%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo a Vercelli si faranno più instabili. Le previsioni meteo indicano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,5 mm. Le temperature scenderanno fino a 15°C, e la copertura nuvolosa sarà attorno al 63%. Il vento si farà più debole, con velocità di circa 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha programmi all’aperto. La situazione meteorologica potrebbe variare, quindi è opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +14.4° prob. 79 % 5.3 O max 5.6 Ponente 96 % 1007 hPa 3 poche nuvole +13.3° perc. +13.2° prob. 14 % 3.6 NNO max 3.9 Maestrale 95 % 1006 hPa 6 poche nuvole +13.4° perc. +13.3° prob. 14 % 6.1 NO max 6.3 Maestrale 93 % 1007 hPa 9 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° prob. 26 % 2.1 NE max 3.2 Grecale 79 % 1008 hPa 12 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° prob. 12 % 8.5 E max 6.2 Levante 72 % 1007 hPa 15 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 27 % 9.7 E max 10.9 Levante 79 % 1006 hPa 18 nubi sparse +16.9° perc. +17° prob. 39 % 5.1 NNE max 5.5 Grecale 91 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.5 mm 3 SSE max 10.5 Scirocco 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 19:08

