Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani sabato 28 settembre

Sabato 28 Settembre a Verona si prevede una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà serena, con temperature che si aggireranno intorno ai 16°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a piogge leggere che continueranno fino a metà giornata, con temperature che raggiungeranno i 20°C. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà, portando a un parziale diradamento delle nuvole e a temperature in calo. La sera si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 13°C.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura di circa 16,9°C e una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1007 hPa. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, con valori che non supereranno il 13%.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo. Dalle 07:00 alle 12:00, si verificheranno piogge leggere, con accumuli che varieranno da 0,25 mm a 0,94 mm. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un picco di 20,1°C alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da un cielo completamente nuvoloso a poche nuvole nel tardo mattino. L’umidità si manterrà attorno al 55-71%, mentre la pressione atmosferica continuerà a oscillare intorno ai 1009 hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il tempo inizierà a migliorare. Le nubi sparse caratterizzeranno il cielo, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,3°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 12,5 km/h. Le probabilità di pioggia saranno molto basse, attorno al 6-15%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà variabile, con nubi sparse e una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 63-67%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1018 hPa entro la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e una serata con nubi sparse. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in aumento e una diminuzione delle probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° prob. 6 % 5 NNE max 5.9 Grecale 76 % 1007 hPa 4 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° prob. 21 % 4.5 ENE max 4.2 Grecale 78 % 1007 hPa 7 pioggia leggera +17.7° perc. +17.6° 0.25 mm 3.7 E max 5.4 Levante 76 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +20.1° perc. +19.6° 0.16 mm 6.8 SO max 9.7 Libeccio 55 % 1010 hPa 13 nubi sparse +20.1° perc. +19.5° prob. 9 % 4.5 N max 8.7 Tramontana 53 % 1009 hPa 16 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° prob. 15 % 6.2 O max 12.3 Ponente 62 % 1011 hPa 19 poche nuvole +14.7° perc. +14° Assenti 5.4 N max 8.7 Tramontana 66 % 1014 hPa 22 nubi sparse +14.1° perc. +13.3° prob. 8 % 7.9 ENE max 9.9 Grecale 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:56

