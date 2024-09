Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Verona di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, le temperature oscilleranno tra 12,4°C e 13,1°C, mentre nella mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 18,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà costante, con una percentuale che si attesterà attorno al 99% per gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 12,5°C. La mattina inizierà con un cielo ancora coperto, ma le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,5°C alle 08:00 e i 18°C alle 10:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno tra 17,3°C e 18,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo coperto fino alle 17:00, quando si registrerà una leggera diminuzione della nuvolosità. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,8°C. Il cielo si presenterà ancora coperto fino alle 22:00, quando si passerà a nubi sparse. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verona nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Domani si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre dopodomani le temperature potrebbero aumentare leggermente, portando a condizioni più miti. Tuttavia, la presenza di nuvole rimarrà una costante nel panorama meteorologico di Verona.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.1° perc. +11.8° Assenti 10.6 NNO max 16.6 Maestrale 50 % 1012 hPa 4 cielo coperto +12.5° perc. +11.2° Assenti 9.3 NNO max 18.4 Maestrale 52 % 1012 hPa 7 cielo coperto +14.5° perc. +13.5° Assenti 7 NNO max 16.7 Maestrale 57 % 1012 hPa 10 cielo coperto +18° perc. +17° Assenti 5.5 NNO max 8.2 Maestrale 46 % 1013 hPa 13 cielo coperto +17.8° perc. +16.9° Assenti 6.1 NE max 9 Grecale 48 % 1014 hPa 16 cielo coperto +17.3° perc. +16.7° Assenti 2.9 S max 4.9 Ostro 62 % 1014 hPa 19 cielo coperto +13.7° perc. +12.8° Assenti 6.4 NE max 6.2 Grecale 64 % 1016 hPa 22 nubi sparse +12.8° perc. +11.7° Assenti 7.5 NNE max 8 Grecale 60 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:23

