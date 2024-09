Previsioni Meteo Viareggio: il bollettino per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Lunedì 16 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il tempo si presenterà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’1%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,2°C, con una temperatura percepita di 17°C. La velocità del vento sarà di circa 5 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole e una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’11%. Le temperature saliranno, raggiungendo i 19,8°C alle ore 08:00, con una temperatura percepita di 19,5°C. La velocità del vento varierà tra i 6,5 km/h e i 8,6 km/h, mantenendosi sempre da Est. L’umidità scenderà al 62% entro le ore 12:00.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 50% di copertura. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,7°C alle ore 12:00, con una temperatura percepita di 22,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,7 km/h alle ore 15:00, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,5 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con precipitazioni assenti.

In sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 19°C alle ore 20:00, con una temperatura percepita di 18,8°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 6,4 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 71%. Le probabilità di pioggia rimarranno contenute, con assenza di precipitazioni.

Martedì 17 Settembre

Nella notte di Martedì 17 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,9°C, con una temperatura percepita di 17,6°C. La velocità del vento sarà di circa 9,2 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 73%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si prevede l’arrivo di pioggia leggera intorno alle ore 02:00, con una temperatura che si attesterà attorno ai 19°C alle ore 08:00. La velocità del vento varierà tra i 9 km/h e i 10 km/h, mantenendosi sempre da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno i 21,5°C alle ore 14:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,1 km/h alle ore 16:00. Le probabilità di pioggia rimarranno contenute, con assenza di precipitazioni.

In sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 16,9°C alle ore 20:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 12,2 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 70%. Le probabilità di pioggia rimarranno moderate, con assenza di precipitazioni.

Mercoledì 18 Settembre

Nella notte di Mercoledì 18 Settembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 16,4°C, con una temperatura percepita di 16°C. La velocità del vento sarà di circa 11,2 km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 16,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 77%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno a 19,5°C alle ore 09:00. La velocità del vento varierà tra i 9 km/h e i 11 km/h, mantenendosi sempre da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,9°C alle ore 14:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 3,4 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con assenza di precipitazioni.

In sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 17,9°C alle ore 21:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 7,6 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 68%. Le probabilità di pioggia rimarranno moderate, con assenza di precipitazioni.

Giovedì 19 Settembre

Nella notte di Giovedì 19 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,4°C, con una temperatura percepita di 17,2°C. La velocità del vento sarà di circa 7,7 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si prevede una leggera diminuzione della temperatura, che si attesterà attorno ai 19,4°C alle ore 08:00. La velocità del vento varierà tra i 5,7 km/h e i 7,5 km/h, mantenendosi sempre da Est – Nord Est. L’umidità scenderà al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno i 20,9°C alle ore 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 4,6 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con assenza di precipitazioni.

In sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 18,3°C alle ore 20:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 8,5 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 65%. Le probabilità di pioggia rimarranno moderate, con assenza di precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni a Viareggio si presenteranno con un clima variabile, caratterizzato da momenti di pioggia leggera e cieli prevalentemente coperti. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera fluttuazione tra le diverse fasce orarie. Si consiglia di tenere in considerazione le previsioni per eventuali attività all’aperto.

