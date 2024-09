Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, si prevedono piogge leggere e una copertura nuvolosa del 94%, con temperature intorno ai 19,6°C. Il vento soffierà a 22,2 km/h da Ovest, con raffiche fino a 35,4 km/h. La mattina sarà instabile, con temperature tra 19,2°C e 20,3°C e umidità elevata. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento, con temperature attorno ai 20,2°C e copertura nuvolosa al 54%. Sabato, piogge leggere persistenti e temperature intorno ai 17,9°C caratterizzeranno la notte, mentre Domenica porterà un miglioramento, con temperature di circa 16°C e cieli più sereni.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, si prevederà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 22,2 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 35,4 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 79%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1010 hPa. Durante le ore successive, la pioggia continuerà a manifestarsi, con una leggera diminuzione della temperatura e della velocità del vento.

Nella mattina, il tempo rimarrà instabile con pioggia leggera fino alle ore 12:00. La temperatura varierà tra i 19,2°C e i 20,3°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 75-80%. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, oscillando tra 37,5 km/h e 41,2 km/h. L’umidità si manterrà elevata, tra il 67% e il 78%, e si registreranno leggere precipitazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 20,2°C. La copertura nuvolosa scenderà al 54%, mentre la velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 40 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 39%.

Infine, nella sera, il tempo continuerà a migliorare, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 49%, e la velocità del vento si manterrà sui 41 km/h. L’umidità scenderà al 56%, e non si prevedono precipitazioni.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 64%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,9°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 34,1 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 46,7 km/h. L’umidità sarà attorno al 66%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1012 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo rimarranno instabili, con pioggia leggera fino alle ore 12:00. La temperatura varierà tra i 17,4°C e i 19,2°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 70-74%. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, oscillando tra 28,9 km/h e 31,1 km/h. L’umidità si manterrà elevata, tra il 58% e il 71%, e si registreranno leggere precipitazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con pioggia leggera che continuerà a manifestarsi. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 17,6°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 62%. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 26,7 km/h, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 71%.

Infine, nella sera, il tempo continuerà a migliorare, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 67%, e la velocità del vento si manterrà sui 16,3 km/h. L’umidità scenderà al 63%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 72%. La temperatura si attesterà intorno ai 16°C, con una temperatura percepita di 15,4°C. La velocità del vento sarà di 10,5 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 19,2 km/h. L’umidità sarà attorno al 69%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1013 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo rimarranno instabili, con pioggia leggera fino alle ore 12:00. La temperatura varierà tra i 16,5°C e i 20°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 68-75%. La velocità del vento continuerà a essere moderata, oscillando tra 11,9 km/h e 21,5 km/h. L’umidità si manterrà elevata, tra il 57% e il 76%, e si registreranno leggere precipitazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa scenderà al 41%, mentre la velocità del vento rimarrà moderata, attorno ai 18,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 29%.

Infine, nella sera, il tempo continuerà a migliorare, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 13%, e la velocità del vento si manterrà sui 3 km/h. L’umidità scenderà al 69%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana si presenterà caratterizzato da condizioni meteo variabili, con piogge leggere prevalentemente nella giornata di Sabato e un miglioramento atteso per Domenica. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto nella giornata di Sabato, mentre Domenica offrirà opportunità migliori per godere di un clima più sereno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.