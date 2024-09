Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Vibo Valentia per Domenica 22 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante tutta la giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 17,5°C della notte e i 22,6°C della mattina. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con velocità che non supereranno i 9,9 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 76%, e non si prevederanno precipitazioni significative. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22,6°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 6%. I venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante l’assenza di sole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 21°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che non supererà il 22%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70% verso le 17:00. I venti si manterranno leggeri, con intensità che varieranno tra 3 e 7 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che si avvicinerà al 79%. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa persistente. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per sperare in un cambiamento significativo nel meteo locale.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° prob. 5 % 7.5 E max 7.2 Levante 76 % 1019 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +16.7° prob. 17 % 7.8 ESE max 7.5 Scirocco 74 % 1018 hPa 6 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° prob. 17 % 7.5 ESE max 8.7 Scirocco 66 % 1018 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22° prob. 10 % 1.8 SO max 5.3 Libeccio 49 % 1019 hPa 12 cielo coperto +22° perc. +21.7° prob. 6 % 9.9 O max 10.4 Ponente 57 % 1017 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° prob. 14 % 3.9 O max 6.7 Ponente 60 % 1017 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° prob. 9 % 3.7 SE max 4.6 Scirocco 74 % 1017 hPa 21 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° Assenti 5 SE max 5.6 Scirocco 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:48

