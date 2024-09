Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +16,7°C e +20,4°C, mentre i venti soffieranno moderati da nord-ovest. L’umidità si presenterà in aumento, ma senza particolari precipitazioni previste.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto e una temperatura di circa +18,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 96%, con venti moderati che soffieranno a 23,3 km/h da nord-ovest. L’umidità si attesterà intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a condizioni più serene. La temperatura salirà fino a +20,4°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 31%. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest a una velocità di circa 25-26 km/h, mantenendo una brezza tesa. L’umidità scenderà, raggiungendo valori attorno al 55%.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, con picchi di +19,5°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 18-24%, e i venti si attenueranno leggermente, mantenendosi comunque attorno ai 21-26 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 60-67%.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +16,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 42%, e i venti si faranno più leggeri, oscillando tra 9 e 12 km/h. L’umidità continuerà a salire, toccando il 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Domani si prevede una giornata simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° prob. 4 % 23.3 NO max 33.2 Maestrale 71 % 1018 hPa 3 nubi sparse +18.1° perc. +17.5° Assenti 26.2 NO max 36.9 Maestrale 61 % 1017 hPa 6 nubi sparse +18.1° perc. +17.5° Assenti 21.4 NO max 30.2 Maestrale 59 % 1018 hPa 9 nubi sparse +19.6° perc. +19° Assenti 25.7 ONO max 32.6 Maestrale 54 % 1019 hPa 12 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 25.7 ONO max 30.8 Maestrale 55 % 1018 hPa 15 poche nuvole +19.2° perc. +18.7° Assenti 21.8 NO max 26.4 Maestrale 60 % 1018 hPa 18 poche nuvole +17° perc. +16.5° Assenti 12.4 NO max 17.7 Maestrale 69 % 1019 hPa 21 nubi sparse +16.7° perc. +16.3° Assenti 9.5 ONO max 12.4 Maestrale 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.