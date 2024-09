Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità aumenterà gradualmente, portando a un cielo coperto nel pomeriggio e nella sera. I venti saranno leggeri, con una predominanza di direzioni orientali.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,4°C. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1018 hPa. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud-Sud Est, con velocità di circa 2,5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 08:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,3°C intorno alle 11:00. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 53%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra 1,5 km/h e 9,1 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 21°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70% entro le 17:00. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, ma la copertura nuvolosa sarà significativa, con valori di copertura che toccheranno il 94%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,4°C. I venti si manterranno leggeri, con velocità attorno ai 7,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. La settimana si prospetta quindi tranquilla dal punto di vista meteorologico, con un clima tipicamente autunnale.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.4° perc. +16.3° Assenti 2.5 SSE max 3.6 Scirocco 84 % 1018 hPa 3 cielo sereno +15.9° perc. +15.7° prob. 1 % 2.8 ESE max 3.6 Scirocco 84 % 1018 hPa 6 cielo sereno +17.4° perc. +17.1° Assenti 3.6 SE max 3.2 Scirocco 72 % 1019 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21.2° Assenti 3.3 ONO max 4.2 Maestrale 53 % 1019 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.7° Assenti 9.1 ONO max 9.4 Maestrale 55 % 1019 hPa 15 cielo coperto +21.3° perc. +21° prob. 26 % 4.4 NNE max 4.6 Grecale 58 % 1018 hPa 18 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° prob. 16 % 7.8 E max 8.6 Levante 74 % 1019 hPa 21 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° Assenti 7.5 SE max 7.8 Scirocco 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:49

