Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Vicenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,1°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, e l’umidità si manterrà a livelli moderati, oscillando tra il 40% e il 69%.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. La mattina inizierà con un cielo che si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 23,9°C a mezzogiorno. Le condizioni rimarranno stabili, con una leggera brezza proveniente da est.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, permettendo ai valori termici di toccare il massimo di 24,1°C. La ventilazione sarà moderata, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità, in questo frangente, si attesterà attorno al 40%, rendendo il clima particolarmente confortevole.

Con l’arrivo della sera, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più consistenti. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 17,1°C a tarda notte. La ventilazione rimarrà leggera, con direzione prevalentemente settentrionale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima complessivamente secco. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, specialmente nella sera di Sabato. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre nei giorni successivi si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.2° perc. +15.7° Assenti 5.9 NNO max 5.5 Maestrale 68 % 1022 hPa 5 nubi sparse +15.9° perc. +15.3° Assenti 5.4 NNO max 5.2 Maestrale 66 % 1022 hPa 8 nubi sparse +20.4° perc. +19.8° Assenti 2.3 ENE max 4.2 Grecale 54 % 1022 hPa 11 poche nuvole +23.5° perc. +23° Assenti 8.3 E max 13.4 Levante 44 % 1021 hPa 14 cielo sereno +23.9° perc. +23.4° Assenti 9.2 E max 12.4 Levante 40 % 1020 hPa 17 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 4.3 ENE max 5.1 Grecale 56 % 1020 hPa 20 poche nuvole +17.9° perc. +17.4° Assenti 5.1 N max 5.5 Tramontana 65 % 1022 hPa 23 nubi sparse +17.1° perc. +16.5° Assenti 4.9 N max 4.8 Tramontana 63 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:07

