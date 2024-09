Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Vicenza indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17,7°C. La mattina si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso, mentre nel pomeriggio ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un graduale rasserenamento, con temperature che scenderanno fino a 16,5°C.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura che varierà da 17,7°C a 15,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 70% all’inizio, per poi diminuire gradualmente. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 71% e il 75%.

Nella mattina, tra le 06:00 e le 12:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento, raggiungendo i 20,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che scenderanno fino al 45%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra 1,8 km/h e 8,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il meteo prevede un cielo coperto e successivamente nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, con un picco di 21,7°C alle 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 92%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,8 km/h.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in calo, che scenderanno fino a 16,5°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 28%. Il vento sarà più vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 22,4 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 22°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° prob. 3 % 7.6 NO max 8.5 Maestrale 73 % 1018 hPa 4 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 6 NNE max 6 Grecale 74 % 1019 hPa 7 poche nuvole +18.4° perc. +18° Assenti 1.8 NE max 4 Grecale 66 % 1019 hPa 10 nubi sparse +20.1° perc. +19.7° Assenti 5 E max 5.8 Levante 62 % 1020 hPa 13 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° prob. 6 % 6.5 NE max 11.8 Grecale 57 % 1020 hPa 16 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° prob. 3 % 5.8 NNE max 11.1 Grecale 60 % 1020 hPa 19 poche nuvole +17.7° perc. +17.3° Assenti 8.3 N max 12.9 Tramontana 69 % 1022 hPa 22 poche nuvole +17° perc. +16.5° Assenti 8 NNE max 12.2 Grecale 67 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:09

