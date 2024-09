Previsioni Meteo Vico Equense: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Vico Equense si presenteranno con condizioni climatiche prevalentemente serene, dopo una notte caratterizzata da piogge leggere. Durante il giorno, si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. La ventilazione sarà moderata, contribuendo a un comfort climatico ottimale.

Nella notte, le condizioni iniziali prevederanno pioggia leggera con una temperatura di 19,8°C e una copertura nuvolosa del 41%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 19,3 km/h da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 24,7 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, fino a diventare nuvoloso, ma senza ulteriori precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, i cieli si schiariranno progressivamente. Alle 07:00, si registrerà un cielo sereno con una temperatura di 20°C. La temperatura percepita sarà di 19,6°C e la copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 1%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Nord-Nord Ovest.

Proseguendo nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 22,7°C intorno alle 12:00. I cieli rimarranno sereni e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente. La ventilazione si manterrà leggera, con velocità che varieranno tra i 6,3 km/h e i 11,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 45%, garantendo un clima piacevole.

Nella sera, le temperature inizieranno a scendere, arrivando a 17,9°C entro le 23:00. I cieli continueranno a rimanere sereni, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità si manterrà attorno al 52%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense indicano una giornata di Domenica all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’inizio della settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.8° perc. +19.6° 0.1 mm 19.3 O max 24.7 Ponente 65 % 1017 hPa 3 nubi sparse +19.9° perc. +19.5° prob. 3 % 8.7 ONO max 10.3 Maestrale 61 % 1016 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° prob. 3 % 7.5 NNO max 8 Maestrale 62 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +20.9° Assenti 5.7 NNO max 7.8 Maestrale 50 % 1019 hPa 12 cielo sereno +22.7° perc. +22.2° Assenti 11.1 ONO max 14.1 Maestrale 45 % 1019 hPa 15 cielo sereno +21.8° perc. +21.3° Assenti 8 NO max 11.3 Maestrale 49 % 1019 hPa 18 cielo sereno +20.4° perc. +19.7° Assenti 15.2 NE max 14.6 Grecale 47 % 1020 hPa 21 cielo sereno +18.5° perc. +17.6° Assenti 18.1 NE max 20 Grecale 48 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:43

