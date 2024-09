Previsioni Meteo Vico Equense: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Vico Equense indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera fluttuazione nel corso delle ore. La presenza di nuvole e pioggia leggera al mattino darà spazio a schiarite nel pomeriggio, mentre la sera si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 4%, e la velocità del vento si manterrà sui 13,8 km/h da Sud Est. L’umidità sarà alta, intorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si prevede un cambiamento significativo. Le prime ore del giorno porteranno pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, con picchi fino a 22,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 25,4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’84%. Le precipitazioni, seppur leggere, saranno costanti, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,5 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni inizieranno a migliorare. Le nuvole si diraderanno, portando a una situazione di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che varieranno tra 21°C e 22,4°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, oscillando tra i 24 km/h e i 27 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 56%.

La sera si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 74%, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati, intorno ai 20 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 64%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di pioggia leggera, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.5° perc. +22.9° Assenti 13.8 SE max 17.6 Scirocco 78 % 1013 hPa 3 cielo sereno +22.1° perc. +22.4° Assenti 15.2 SE max 19 Scirocco 79 % 1012 hPa 6 cielo sereno +22.4° perc. +22.8° prob. 2 % 15.3 SE max 19.9 Scirocco 81 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +22.6° perc. +23.1° 0.48 mm 9.1 OSO max 16.8 Libeccio 84 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° prob. 90 % 27.4 ONO max 31 Maestrale 60 % 1014 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° prob. 3 % 27.1 ONO max 32.1 Maestrale 56 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.2° prob. 3 % 22.2 ONO max 28 Maestrale 59 % 1016 hPa 21 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 19.9 ONO max 26.7 Maestrale 64 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:44

