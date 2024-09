Previsioni Meteo Vico Equense: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Vico Equense indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una percentuale che oscillerà tra il 41% e il 74%. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi intorno all’1-13%.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12-13 km/h, contribuendo a un clima gradevole nonostante l’umidità che si attesterà intorno al 65-70%. Le previsioni del tempo non indicano piogge, e la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1017-1018 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23-24°C, mentre la velocità del vento potrebbe diminuire leggermente. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 65-70%, rendendo l’aria piuttosto confortevole. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno che favorirà un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo l’atmosfera piacevole. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Vico Equense nei prossimi giorni mostrano una tendenza a un clima stabile e gradevole, con temperature che si manterranno sopra i 20°C. Si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre le probabilità di pioggia rimarranno molto basse.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° prob. 1 % 10.3 SE max 12 Scirocco 78 % 1018 hPa 3 nubi sparse +21.1° perc. +21.3° prob. 9 % 11.4 SE max 13.4 Scirocco 80 % 1017 hPa 6 nubi sparse +21.2° perc. +21.4° prob. 8 % 13.3 SE max 16.2 Scirocco 79 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22.9° perc. +23.1° prob. 3 % 11.5 SSE max 13.1 Scirocco 72 % 1018 hPa 12 cielo coperto +24° perc. +24.2° Assenti 13.1 S max 14.8 Ostro 65 % 1017 hPa 15 nubi sparse +23.7° perc. +23.9° Assenti 12 S max 13.6 Ostro 68 % 1016 hPa 18 nubi sparse +22.6° perc. +22.9° Assenti 9.4 SSE max 10.7 Scirocco 75 % 1016 hPa 21 cielo sereno +22.1° perc. +22.4° Assenti 10.8 SSE max 11.5 Scirocco 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.