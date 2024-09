Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Vigevano per Lunedì 30 Settembre si presenteranno con una predominanza di nuvolosità, alternando momenti di cielo coperto a fasi di nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 19,2°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, Vigevano avrà un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Nord Est, con intensità che non supererà i 7 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’83%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 13,2°C a 18,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che toccheranno il 100%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti che soffieranno a una velocità di circa 4-5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 70%.

Nel pomeriggio, ci sarà una lieve attenuazione della nuvolosità, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 19,2°C, mentre l’umidità continuerà a scendere, attestandosi intorno al 55-62%. I venti rimarranno leggeri, con una velocità che non supererà i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi il pomeriggio si presenterà asciutto.

La sera porterà un ritorno della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 14,3°C. La velocità del vento rimarrà debole, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%. La sensazione di freschezza si farà sentire, soprattutto con l’abbassarsi delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vigevano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con nuvolosità variabile e temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° prob. 8 % 5.7 ENE max 9.1 Grecale 83 % 1024 hPa 3 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° prob. 2 % 7.3 ENE max 13.9 Grecale 78 % 1023 hPa 6 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° prob. 3 % 4.2 ENE max 9.9 Grecale 77 % 1024 hPa 9 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° Assenti 5.9 E max 8.8 Levante 67 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 3.7 E max 4.4 Levante 57 % 1022 hPa 15 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 2.8 ESE max 2.6 Scirocco 56 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 3.3 ESE max 4.6 Scirocco 70 % 1020 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° Assenti 2.6 ESE max 3.4 Scirocco 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 19:01

