Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Vigevano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che saliranno fino a raggiungere i 23°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Vigevano avrà un cielo coperto fino alle prime ore del mattino, con temperature che varieranno tra 17°C e 15°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,2 km/h e 7,8 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà piuttosto alta, attorno al 67%.

Con l’arrivo della mattina (06:00 – 12:00), il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 23,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un clima più gradevole. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con una direzione prevalentemente da Est.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22-23°C, con una leggera diminuzione verso la fine della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà intorno al 50-62%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

Infine, durante la sera (18:00 – 23:00), il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vigevano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di nubi e schiarite. Si prevede che il clima rimanga gradevole, rendendo possibile godere di attività all’aperto, anche se con qualche nuvola in più rispetto alla norma. La situazione meteo nei giorni successivi potrebbe presentare lievi variazioni, ma senza particolari eventi atmosferici da segnalare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 5.7 NE max 6.8 Grecale 69 % 1022 hPa 4 nubi sparse +15° perc. +14.6° Assenti 7.7 NE max 8.5 Grecale 78 % 1022 hPa 7 nubi sparse +16.7° perc. +16.3° Assenti 6.6 ENE max 10.1 Grecale 73 % 1022 hPa 10 nubi sparse +21.4° perc. +21° Assenti 9.3 ENE max 13.2 Grecale 57 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23.3° perc. +23° prob. 2 % 10.4 E max 12.1 Levante 47 % 1020 hPa 16 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° prob. 2 % 8.1 E max 13.9 Levante 57 % 1020 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° Assenti 6.7 E max 7.3 Levante 65 % 1021 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° Assenti 6.6 NNE max 7.1 Grecale 68 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:18

