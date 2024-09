Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vigevano di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 20,8°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,4 km/h. L’umidità si presenterà in un range moderato, oscillando tra il 33% e il 69% durante la giornata.

Durante la notte, Vigevano avrà un cielo sereno con poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1008 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 19,7°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 5,9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 37%. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo il picco di 20,8°C alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calore. L’umidità si manterrà attorno al 35%, rendendo l’aria più secca e confortevole. I venti si intensificheranno leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno a circa 12,3°C alle 21:00, con un’umidità che aumenterà fino al 62%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vigevano nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che, dopo una giornata serena, presenterà un aumento della nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a rimanere favorevoli, con temperature simili e una leggera variabilità nel cielo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.3° perc. +9.5° Assenti 7.3 N max 10 Tramontana 81 % 1008 hPa 5 cielo sereno +9.1° perc. +8.7° Assenti 5.2 NNO max 5.9 Maestrale 73 % 1009 hPa 8 cielo sereno +13.5° perc. +12.4° Assenti 5.4 NNO max 8.4 Maestrale 58 % 1010 hPa 11 cielo sereno +18.2° perc. +17.2° Assenti 4.4 E max 16.8 Levante 42 % 1010 hPa 14 cielo sereno +20.8° perc. +19.9° Assenti 9.2 NNE max 27.3 Grecale 35 % 1010 hPa 17 poche nuvole +16.1° perc. +15.4° Assenti 9.5 E max 16.2 Levante 62 % 1012 hPa 20 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 8.6 N max 14.7 Tramontana 68 % 1015 hPa 23 nubi sparse +10.9° perc. +9.6° Assenti 10.7 ONO max 20.1 Maestrale 58 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.