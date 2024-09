Previsioni Meteo Vigevano: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Vigevano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,2°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno circa 18,7°C nel pomeriggio, mentre la sera si stabilizzeranno attorno ai 15°C.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 3%. La temperatura si manterrà intorno ai 12,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi al 7%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi progressivamente. Alle 07:00, la copertura nuvolosa raggiungerà il 93%, con temperature che si aggireranno attorno ai 13,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, con una velocità di circa 4,5 km/h. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 18,3°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa si manterrà sopra il 50%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, e la probabilità di pioggia rimarrà assente. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 56%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’88%, e la brezza leggera continuerà a soffiare da Est-Nord Est. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 29 Settembre a Vigevano evidenziano una giornata nuvolosa, con temperature gradevoli e senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa che potrebbe variare, ma senza particolari cambiamenti climatici. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la presenza di nuvole, ma potranno comunque godere di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.2° perc. +11.2° prob. 7 % 10.9 NNE max 20.8 Grecale 66 % 1020 hPa 3 cielo sereno +11.8° perc. +11.2° Assenti 13 NE max 28.3 Grecale 82 % 1022 hPa 6 nubi sparse +12.2° perc. +11.5° Assenti 7.8 NE max 17.6 Grecale 78 % 1023 hPa 9 nubi sparse +15.6° perc. +14.9° Assenti 5 E max 8.4 Levante 67 % 1025 hPa 12 nubi sparse +18.3° perc. +17.7° Assenti 7.8 SE max 9 Scirocco 58 % 1024 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18° Assenti 6.1 SE max 8.6 Scirocco 56 % 1022 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° Assenti 3 NE max 4.7 Grecale 71 % 1023 hPa 21 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 6.1 ENE max 8.7 Grecale 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 19:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.