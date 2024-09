Previsioni Meteo Vigevano: tutti i dettagli per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vigevano per Lunedì 2 Settembre prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà scarsa, con cielo sereno o poche nuvole che caratterizzeranno l’intera giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +20°C e i +30°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con brezze che soffieranno principalmente da direzione Sud-Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con una leggera tendenza al rialzo delle temperature che potrebbero superare i +30°C. La probabilità di precipitazioni sarà praticamente nulla, con un’umidità che si manterrà intorno al 40-50%.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +20°C. La pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1013hPa.

In conclusione, Lunedì 2 Settembre a Vigevano si prospetta come una giornata caratterizzata da condizioni meteo estive, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni stabili e soleggiate, ideali per godersi le ultime giornate di caldo prima dell’arrivo dell’autunno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21° perc. +20.9° prob. 4 % 6.7 O max 8.8 Ponente 63 % 1012 hPa 3 poche nuvole +20.1° perc. +20° prob. 5 % 5.5 O max 7.8 Ponente 69 % 1012 hPa 6 poche nuvole +20.5° perc. +20.5° prob. 15 % 6.4 O max 11.1 Ponente 71 % 1013 hPa 9 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° prob. 48 % 5.6 SSO max 6.3 Libeccio 52 % 1013 hPa 12 poche nuvole +30.2° perc. +30.2° prob. 25 % 7.3 SO max 7.6 Libeccio 42 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.3° perc. +30.9° prob. 3 % 5.7 SO max 8 Libeccio 37 % 1010 hPa 18 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 4 % 7.2 SSO max 7.9 Libeccio 49 % 1011 hPa 21 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° prob. 28 % 9.5 SO max 17.7 Libeccio 63 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:55

