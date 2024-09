Previsioni Meteo Vignola: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Vignola si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata prevalentemente sereno, con un aumento della nuvolosità nel corso della mattinata. Le previsioni del tempo indicano un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio e persisteranno fino alla sera. Le temperature si manterranno relativamente fresche, con valori massimi che non supereranno i 19°C.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 22%, e il vento sarà debole, proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà alta, intorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno le temperature a salire fino a circa 19°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 39%. Il vento rimarrà debole, con velocità che varieranno tra i 2,2 km/h e i 6,5 km/h. L’umidità comincerà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 52%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 16°C. La copertura nuvolosa salirà al 100%, e le precipitazioni si faranno più consistenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,9 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, toccando il 78%.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno, mantenendo un’intensità leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, con un’ulteriore diminuzione prevista. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno raggiungere i 0,33 mm. L’umidità si attesterà intorno al 90%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vignola nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Martedì, con un graduale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, per Lunedì, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia leggera e temperature fresche, con un’attenzione particolare alle condizioni di umidità e vento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Vignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +10.7° perc. +10.2° Assenti 2.6 NNE max 3.6 Grecale 88 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10.1° perc. +9.5° Assenti 3.7 NE max 3.9 Grecale 91 % 1013 hPa 6 poche nuvole +11.8° perc. +11.3° Assenti 4.1 ENE max 4.7 Grecale 83 % 1013 hPa 9 nubi sparse +18.1° perc. +17.4° Assenti 4 SO max 4.4 Libeccio 57 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +18.5° perc. +17.9° 0.21 mm 6.1 SO max 8.2 Libeccio 58 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.9 mm 3.2 SO max 4 Libeccio 78 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +13.3° perc. +13° 0.48 mm 3.4 ENE max 2.9 Grecale 89 % 1011 hPa 21 cielo coperto +12° perc. +11.7° prob. 48 % 7.2 ENE max 7.5 Grecale 92 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.