Previsioni Meteo Villaricca: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Villaricca di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, mentre l’umidità e la copertura nuvolosa aumenteranno progressivamente. I venti, prevalentemente da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 22,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 3%, e l’umidità si manterrà al 65%. I venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 9,3 km/h. Con l’avanzare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 22°C.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le prime ore del giorno porteranno pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 24,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 40%. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 21,4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 62%. Le precipitazioni, seppur leggere, si faranno sentire, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,22 mm.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a deteriorarsi, con piogge che diventeranno più consistenti. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 23,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 88%, e le precipitazioni aumenteranno, con accumuli che potranno superare i 0,5 mm. I venti, provenienti da Ovest, si presenteranno con una velocità di circa 20,8 km/h, creando una sensazione di fresco.

La sera porterà un ulteriore aumento delle precipitazioni, con pioggia moderata che interesserà l’intera area. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità salirà fino all’83%. La copertura nuvolosa sarà totale, e i venti si intensificheranno, raggiungendo punte di 39,3 km/h. Gli accumuli di pioggia potranno arrivare a 2,35 mm, rendendo la serata particolarmente umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità atmosferica. Dopo una giornata di piogge, si prevede un miglioramento per il fine settimana, con un ritorno a condizioni più asciutte e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può rivelarsi imprevedibile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +22.9° Assenti 9.3 O max 13.1 Ponente 65 % 1010 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° prob. 3 % 7.7 OSO max 12.1 Libeccio 67 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22.9° perc. +23° prob. 8 % 10.1 OSO max 15.6 Libeccio 66 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +24.4° perc. +24.5° 0.22 mm 21.4 O max 24.6 Ponente 62 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +25° perc. +25° 0.21 mm 21.6 OSO max 25.6 Libeccio 57 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +23.7° perc. +23.8° 0.59 mm 20.8 O max 26.7 Ponente 62 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +22.7° perc. +22.7° 0.23 mm 15 O max 21.5 Ponente 65 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +21.4° perc. +21.6° 1.37 mm 20.5 SSO max 33.3 Libeccio 76 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.