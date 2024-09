Previsioni Meteo Villaricca: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Villaricca di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,8°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia leggera al mattino darà spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e in serata, rendendo la giornata più piacevole.

Durante la notte, Villaricca sperimenterà pioggia moderata con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’88%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero arrivare a 1,02mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nella mattina, il tempo inizierà a migliorare, con un passaggio a nubi sparse e successivamente a cielo sereno. Le temperature saliranno fino a 22°C intorno alle 10:00. Tuttavia, ci sarà ancora la possibilità di pioggia leggera, con accumuli minimi. La velocità del vento si attesterà tra i 6,4km/h e i 13,1km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 60% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo sereno che dominerà la scena. Le temperature raggiungeranno il picco di 22,8°C alle 13:00, mentre la copertura nuvolosa sarà ridotta al minimo. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si stabilizzerà attorno al 56%. Il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 12km/h e i 14,5km/h.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,5°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 5,4km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un fine settimana caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo l’ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature si manterranno su valori miti e confortevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.1° perc. +19.1° 0.87 mm 5.9 S max 9.9 Ostro 77 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.4° perc. +18.3° 1.42 mm 5.7 S max 10.1 Ostro 79 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° prob. 79 % 6.4 SSE max 13 Scirocco 72 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +21.6° perc. +21.4° 0.2 mm 11.4 S max 12.7 Ostro 61 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +22.6° perc. +22.4° 0.19 mm 14.3 SSO max 14.2 Libeccio 57 % 1013 hPa 15 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° prob. 63 % 13.2 SSO max 12.6 Libeccio 57 % 1013 hPa 18 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° prob. 50 % 5.5 SSO max 8.5 Libeccio 63 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 1.8 E max 4.6 Levante 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:00

