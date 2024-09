Previsioni Meteo Vimercate: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Vimercate si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da un cielo coperto per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno attorno ai 16°C durante il pomeriggio, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,4 km/h e i 5,5 km/h, con direzione prevalentemente da est e nord-est. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 75%, contribuendo a una sensazione di fresco.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con un cielo inizialmente coperto che si manterrà tale anche nelle prime ore del giorno. A partire dalle 06:00, il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature al mattino si aggireranno tra i 12,9°C e i 15,5°C, mentre la velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 16°C, mantenendosi stabili fino alle ore 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con una probabilità di pioggia molto bassa, attestata attorno al 5%. L’umidità si manterrà alta, intorno al 70%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, senza particolari intensificazioni.

La sera si presenterà con temperature in lieve calo, attorno ai 14°C, e un cielo ancora coperto. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, contribuendo a una sensazione di freschezza. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 3%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Vimercate indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15-16°C. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma l’umidità elevata potrebbe rendere le giornate fresche. Si consiglia di tenere in considerazione queste condizioni per eventuali attività all’aperto nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° Assenti 4.9 NE max 8.3 Grecale 77 % 1019 hPa 3 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° Assenti 5.3 NNE max 6.4 Grecale 79 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.9° perc. +12.3° Assenti 4 NE max 5 Grecale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.5° perc. +14.8° Assenti 4.1 SE max 5.4 Scirocco 68 % 1018 hPa 12 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° prob. 1 % 5.4 SE max 6 Scirocco 69 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16° perc. +15.4° prob. 5 % 5.5 ESE max 6.6 Scirocco 70 % 1014 hPa 18 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° prob. 8 % 4 ENE max 6.7 Grecale 75 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° prob. 3 % 2.4 ENE max 4.7 Grecale 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:57

