Previsioni Meteo Vimercate: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Vimercate indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata coperta. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 20,7°C durante il giorno. La presenza di nuvole sparse nel pomeriggio e un cielo completamente coperto in serata saranno le condizioni più rilevanti da tenere in considerazione.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 12,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 41%, e il vento soffierà da Nord a una velocità di 7,7 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno fino alle prime luci dell’alba, con temperature che scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 12°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 20°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 5%, e il vento si manterrà leggero, contribuendo a un clima piacevole. Le condizioni di umidità si attesteranno attorno al 47%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della nuvolosità, con un passaggio a nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa salirà fino all’80%, e il vento continuerà a soffiare da Sud, mantenendo una brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata ideale per attività all’aperto, almeno fino al tardo pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento si manterrà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 70%, il che potrebbe far percepire un leggero abbassamento della temperatura percepita.

In conclusione, le previsioni meteo per Vimercate nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi simili, con un’alternanza di sole e nuvole, senza particolari variazioni climatiche. Si consiglia di approfittare della giornata di Mercoledì per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un weekend che potrebbe portare un aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.2° perc. +11.4° Assenti 7.7 N max 10 Tramontana 75 % 1021 hPa 3 cielo sereno +11.8° perc. +10.9° Assenti 6.9 N max 7.9 Tramontana 73 % 1020 hPa 6 cielo sereno +12.2° perc. +11.3° Assenti 4.8 N max 5 Tramontana 72 % 1020 hPa 9 cielo sereno +17.8° perc. +17° Assenti 3.9 S max 2.2 Ostro 53 % 1020 hPa 12 cielo sereno +20.7° perc. +20° Assenti 5.4 SSE max 4.8 Scirocco 45 % 1020 hPa 15 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° Assenti 9 SSE max 8.1 Scirocco 53 % 1019 hPa 18 cielo coperto +16.5° perc. +16° Assenti 4.8 NNO max 5.1 Maestrale 67 % 1020 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 5.8 N max 6.6 Tramontana 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:22

