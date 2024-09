Previsioni Meteo Vimercate: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Vimercate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,1°C e i 22,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 15,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma ci sarà una leggera probabilità di pioggia nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,4°C. L’umidità sarà alta, attorno al 73%, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 6,4 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registreranno delle schiarite. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,1°C entro le 09:00. La velocità del vento sarà leggera, con valori intorno ai 3,3 km/h. L’umidità scenderà al 50%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una temperatura massima di circa 22,3°C. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, con valori che raggiungeranno il 25%. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%, creando un clima umido.

Con l’arrivo della sera, si prevede un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 16,1°C, e ci sarà una leggera possibilità di pioggia, con accumuli minimi. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 76%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vimercate nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Domani si prevede un cielo più sereno, mentre dopodomani le temperature potrebbero ulteriormente aumentare, portando a un clima più estivo. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di possibili piogge.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° Assenti 6.4 NNO max 11.3 Maestrale 73 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° prob. 1 % 7.9 NNO max 14.5 Maestrale 72 % 1017 hPa 6 cielo coperto +14.4° perc. +13.7° prob. 1 % 5.6 NNO max 10.2 Maestrale 71 % 1017 hPa 9 cielo coperto +20.1° perc. +19.5° Assenti 3.3 SSO max 3.5 Libeccio 50 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.3° perc. +21.7° prob. 3 % 8.1 SSE max 10.5 Scirocco 43 % 1017 hPa 15 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° prob. 25 % 5.1 SE max 12.5 Scirocco 59 % 1017 hPa 18 cielo coperto +17.6° perc. +17.1° prob. 19 % 5.9 NNE max 6.7 Grecale 67 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16° perc. +15.6° prob. 6 % 7.7 N max 9.8 Tramontana 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:20

