Previsioni Meteo Vimercate: tutti i dettagli per il weekend 20 – 22 Settembre

Durante il fine settimana, le condizioni meteorologiche si presenteranno prevalentemente nuvolose. Venerdì notte, il cielo avrà una copertura nuvolosa del 63% e temperature intorno ai +16,5°C. La mattina, la copertura scenderà al 25%, con un aumento delle temperature fino a +19,4°C. Nel pomeriggio, si raggiungeranno i +23,8°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà al 65%. Sabato notte, il cielo sarà quasi completamente coperto, con temperature simili. Domenica, si prevede una copertura nuvolosa dell’82% e temperature massime di +22,9°C. Non si prevedono precipitazioni significative.

Venerdì 20 Settembre

Durante la notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 63%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,5°C, con una temperatura percepita di +16°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 71% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che scenderà al 25% alle 07:00. Le temperature saliranno fino a +19,4°C alle 08:00, con una temperatura percepita di +19°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,2 km/h e 6,2 km/h, mentre l’umidità si ridurrà al 59%. Non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno un massimo di +23,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 65% alle 16:00. La velocità del vento varierà tra 5,4 km/h e 8,5 km/h, con una leggera probabilità di precipitazioni che non supererà il 6%. L’umidità si attesterà attorno al 58%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100% alle 19:00. Le temperature scenderanno fino a +17,2°C alle 21:00, con una temperatura percepita di +16,9°C. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 6 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà fino al 74%.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,5°C, con una temperatura percepita di +16,2°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche fino a 6,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che saliranno fino a +20,3°C alle 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà al 38%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,4 km/h e 6,6 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 58%. Non si prevedono precipitazioni.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che raggiungeranno un massimo di +22,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 72% alle 15:00. La velocità del vento varierà tra 5,9 km/h e 7,2 km/h, con una probabilità di precipitazioni che non supererà il 12%. L’umidità si attesterà attorno al 57%.

Nella sera, il cielo si manterrà coperto, con temperature che scenderanno fino a +17,3°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 6,1 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà fino al 72%.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 82%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,3°C, con una temperatura percepita di +15,9°C. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche fino a 5,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a +20°C alle 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà al 23%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,1 km/h e 5,5 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 60%. Non si registreranno precipitazioni.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che raggiungeranno un massimo di +22,9°C alle 14:00. La copertura nuvolosa si attesterà al 49%. La velocità del vento varierà tra 4,9 km/h e 5,7 km/h, con una probabilità di precipitazioni che non supererà l’1%. L’umidità si attesterà attorno al 50%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a +17,5°C alle 22:00. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 5,3 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà fino al 71%.

In conclusione, il fine settimana a Vimercate si preannuncia prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i +16°C e i +23°C. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo weekend ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un ombrello nel caso di improvvisi cambiamenti.

