Previsioni Meteo Viterbo: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 15°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 6 km/h e i 8 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 33 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, ma non influenzerà negativamente il comfort climatico.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno, con temperature che toccheranno il picco di 24,8°C. Le condizioni di vento rimarranno sostenute, con una brezza tesa che accompagnerà la giornata. L’umidità inizierà a scendere, rendendo l’aria più secca e piacevole. Non si registreranno precipitazioni, e la probabilità di pioggia sarà praticamente assente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno condizioni di disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Si prevede che il bel tempo continuerà anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° prob. 1 % 6 SE max 7.6 Scirocco 93 % 1017 hPa 3 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° Assenti 6.8 SE max 13.4 Scirocco 93 % 1016 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° Assenti 8.6 SSE max 30.3 Scirocco 88 % 1015 hPa 9 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° Assenti 20 S max 28.3 Ostro 64 % 1016 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° Assenti 20.8 S max 27.7 Ostro 49 % 1015 hPa 15 cielo sereno +23.2° perc. +23.1° Assenti 19.5 S max 30.2 Ostro 56 % 1014 hPa 18 cielo sereno +18.5° perc. +18.7° Assenti 13.8 S max 34.5 Ostro 87 % 1014 hPa 21 cielo sereno +18° perc. +18.2° Assenti 13.7 SSE max 35.9 Scirocco 91 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:56

