Previsioni Meteo Viterbo: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 22,1°C. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da nord-ovest, con intensità che varierà nel corso della giornata. L’umidità si manterrà su livelli moderati, mentre non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà minima, non superando il 6%, e i venti soffieranno leggeri da nord-nord est con velocità di circa 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, garantendo una notte fresca e tranquilla.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. I venti si presenteranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 34%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 69% intorno alle ore 17:00. Le temperature inizieranno a calare, attestandosi sui 15,7°C. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 12,4°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 20%, con venti leggeri da nord. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo sereno o parzialmente nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 8 NNE max 14 Grecale 73 % 1023 hPa 3 cielo sereno +9.5° perc. +8.7° Assenti 7.2 NNE max 10.2 Grecale 75 % 1022 hPa 6 cielo sereno +10.4° perc. +9.4° Assenti 6.4 NNE max 10.5 Grecale 72 % 1023 hPa 9 cielo sereno +18.4° perc. +17.4° Assenti 4.9 NNE max 5.3 Grecale 44 % 1022 hPa 12 cielo sereno +22.1° perc. +21.2° Assenti 6.8 NO max 9.6 Maestrale 32 % 1020 hPa 15 nubi sparse +20.7° perc. +19.8° Assenti 10 O max 11.6 Ponente 39 % 1019 hPa 18 nubi sparse +14.4° perc. +13.6° Assenti 5.6 O max 6.4 Ponente 63 % 1020 hPa 21 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° Assenti 3.5 NO max 3.9 Maestrale 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.