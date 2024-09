Previsioni Meteo Viterbo: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Viterbo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominante cielo coperto e piogge intermittenti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse durante la notte, che si trasformeranno in pioggia leggera nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,9°C e i 16,8°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 27,1 km/h.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 12,9°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di pioggia sarà alta, con una leggera pioggia prevista tra l’1:00 e le 3:00. A partire dalle 03:00, il cielo si presenterà completamente coperto, mantenendo una temperatura costante intorno ai 13°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16°C intorno alle 11:00. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento si manterrà tra i 7,8 km/h e i 8,9 km/h, rendendo l’aria leggermente fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo annunciano un incremento delle piogge, con pioggia leggera attesa tra le 13:00 e le 16:00. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che varieranno tra i 14,1°C e i 16,8°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 23,1 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’88%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 27,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Viterbo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì e giovedì si prevede un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.9° perc. +12.6° prob. 76 % 5.3 ENE max 5.2 Grecale 91 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +12.9° perc. +12.6° 0.13 mm 7 NNE max 12.8 Grecale 89 % 1010 hPa 6 cielo coperto +13.4° perc. +13° prob. 54 % 7.8 NNE max 20.5 Grecale 86 % 1011 hPa 9 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 21 % 6.4 NNE max 13.3 Grecale 77 % 1012 hPa 12 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° prob. 28 % 7.3 N max 18.1 Tramontana 70 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +14.9° perc. +14.6° 0.36 mm 9.3 NE max 19.3 Grecale 83 % 1012 hPa 18 cielo coperto +13.8° perc. +13.5° prob. 64 % 11 NNE max 27.1 Grecale 89 % 1012 hPa 21 cielo coperto +13.5° perc. +13.3° prob. 40 % 10.7 NNE max 20.9 Grecale 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:12

