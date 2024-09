Previsioni Meteo Viterbo: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni serene e momenti di pioggia leggera. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo valori intorno ai 26°C entro le ore centrali della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di piogge leggere che si intensificheranno verso sera.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Viterbo godrà di un cielo sereno, con una temperatura che scenderà fino a 16°C. La brezza leggera proveniente da est-nord-est garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si attesterà intorno al 68%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà giornata, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 10:00, si registreranno già 25,7°C, e alle 12:00 si raggiungeranno i 26,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. Tuttavia, a partire dal pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, e si prevede l’arrivo di piogge leggere. Alle 14:00, la temperatura scenderà a 24,5°C, accompagnata da una probabilità di pioggia del 31%.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a variare, con piogge leggere che si registreranno alle 17:00 e alle 18:00, portando a una diminuzione della temperatura fino a 18,9°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 89%, e il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo che si presenterà inizialmente nuvoloso e poi parzialmente nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18°C, mentre la probabilità di pioggia diminuirà gradualmente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni mostrano un clima variabile. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, sarà importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica di Settembre può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° prob. 13 % 5.6 ENE max 6 Grecale 68 % 1009 hPa 3 cielo sereno +16.3° perc. +15.9° prob. 14 % 5.3 ENE max 5.7 Grecale 75 % 1009 hPa 6 cielo sereno +17.5° perc. +17.1° prob. 17 % 4.4 E max 6.3 Levante 69 % 1009 hPa 9 cielo sereno +24.3° perc. +24.2° prob. 15 % 8.5 S max 10.5 Ostro 55 % 1009 hPa 12 cielo sereno +26.9° perc. +27.1° prob. 11 % 12.3 SO max 10.5 Libeccio 46 % 1009 hPa 15 nubi sparse +24.1° perc. +24.1° prob. 24 % 16 SO max 19.2 Libeccio 59 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +18.9° perc. +19.2° 0.42 mm 10.9 SO max 22.8 Libeccio 89 % 1009 hPa 21 poche nuvole +18° perc. +18.2° prob. 32 % 9.4 S max 20.6 Ostro 89 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:23

