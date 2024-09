Previsioni Meteo Viterbo: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e piovoso. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 13°C, con cielo coperto e un’umidità elevata che si attesterà attorno al 93%. La situazione non migliorerà significativamente durante la mattina, quando le nubi continueranno a dominare il cielo e si assisterà a piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 22°C.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano un persistente maltempo, con piogge che si protrarranno fino al pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 21°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 5 e i 10 km/h, proveniente principalmente da nord. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli di pioggia che potranno raggiungere i 0.6 mm nel pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. La pioggia continuerà a cadere, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 13°C. L’umidità rimarrà elevata, superando il 90%, e il cielo sarà completamente coperto. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, rendendo la sensazione di freschezza più accentuata.

In conclusione, le previsioni meteo per Viterbo nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori freschi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana di maltempo, con un’attenzione particolare alle condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13° perc. +12.8° prob. 51 % 9.4 NNE max 19 Grecale 93 % 1014 hPa 3 nubi sparse +12° perc. +11.8° prob. 2 % 8.2 NNE max 16.8 Grecale 95 % 1014 hPa 6 nubi sparse +13.5° perc. +13.3° Assenti 6.2 NNE max 12.4 Grecale 90 % 1014 hPa 9 cielo coperto +18.5° perc. +18.1° Assenti 8.6 NE max 10.9 Grecale 66 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +22.3° perc. +21.8° 0.31 mm 4.9 N max 6.3 Tramontana 49 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +19.3° perc. +19° 0.6 mm 7.3 N max 13.7 Tramontana 66 % 1014 hPa 18 nubi sparse +15.3° perc. +15.1° prob. 49 % 9.8 N max 20 Tramontana 84 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.51 mm 6.9 NNE max 13.9 Grecale 92 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.