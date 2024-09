Previsioni Meteo Viterbo: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Viterbo di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un alternarsi di momenti di sereno e piogge leggere. La temperatura si manterrà su valori freschi, con un picco massimo di circa 21°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia leggera nel corso della giornata potrebbero influenzare le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Durante la notte, Viterbo si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%, e la probabilità di precipitazioni sarà del 71%. La brezza leggera proveniente da Sud Est accompagnerà la notte, con una velocità del vento di circa 6,8 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole sparse lasceranno spazio a momenti di sole, con temperature che saliranno fino a 20°C entro le ore centrali della mattinata. Tuttavia, non mancheranno brevi piogge, con una leggera intensità che porterà a 0,2 mm di pioggia tra le 09:00 e le 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18 km/h.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo sereno, ma non senza sorprese. Le temperature scenderanno leggermente, toccando un massimo di 21°C intorno alle 12:00, per poi calare a 17°C nel tardo pomeriggio. Le probabilità di pioggia aumenteranno nuovamente, con piogge leggere attese tra le 14:00 e le 15:00, portando a 0,32 mm di precipitazioni. Il vento si farà sentire, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

La sera offrirà un cielo sereno, con temperature che scenderanno rapidamente fino a 10°C. La brezza fresca da Nord accompagnerà la serata, con una velocità del vento che si manterrà attorno ai 18 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 75%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle condizioni meteo, poiché potrebbero verificarsi ulteriori cambiamenti. La giornata di Venerdì 13 Settembre si preannuncia quindi come un mix di sole e pioggia, ideale per chi ama le temperature fresche e le atmosfere autunnali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.1° perc. +12.6° Assenti 6.6 ESE max 14.9 Scirocco 84 % 1004 hPa 4 nubi sparse +13.3° perc. +12.8° Assenti 5.5 ENE max 6.6 Grecale 81 % 1003 hPa 7 poche nuvole +16.6° perc. +16° prob. 31 % 0.5 SE max 3.5 Scirocco 65 % 1004 hPa 10 pioggia leggera +19.6° perc. +19° 0.2 mm 16.7 O max 24.1 Ponente 53 % 1005 hPa 13 cielo sereno +20.9° perc. +20.1° prob. 57 % 14.2 O max 22.1 Ponente 42 % 1005 hPa 16 poche nuvole +15.1° perc. +14.4° prob. 55 % 21.8 N max 30.6 Tramontana 64 % 1008 hPa 19 cielo sereno +11.3° perc. +10.4° Assenti 18.6 N max 41.3 Tramontana 73 % 1012 hPa 22 cielo sereno +11.2° perc. +10.3° Assenti 18.4 N max 42 Tramontana 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:20

