Previsioni Meteo Vittoria: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Vittoria di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature gradevoli e un vento moderato. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La mattina porterà con sé qualche nuvola, ma non si registreranno precipitazioni significative. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature toccheranno un massimo di 26°C. La sera si prevede tranquilla, con temperature in calo e condizioni di cielo sereno.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si manterrà sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 21,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà intorno al 75%. La velocità del vento sarà di circa 16,5 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 28,8 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse, ma non ci saranno precipitazioni significative. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 25,2°C entro le 09:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, arrivando a 30,8 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno e le temperature toccheranno il picco di 26°C intorno alle 12:00. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con velocità che varieranno tra i 35 e i 43 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si attesterà attorno al 57%. Il vento continuerà a soffiare, ma con intensità minore rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Domani, Sabato, si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, mentre Domenica potrebbe portare qualche nuvola in più, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un fine settimana all’insegna della stabilità climatica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.9° perc. +22.1° Assenti 16.5 O max 28.8 Ponente 75 % 1013 hPa 3 poche nuvole +21.2° perc. +21.5° Assenti 13.2 ONO max 24.4 Maestrale 82 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.8° perc. +23° prob. 3 % 19 O max 36.8 Ponente 73 % 1013 hPa 9 nubi sparse +25.2° perc. +25.3° prob. 30 % 30.8 O max 41 Ponente 61 % 1013 hPa 12 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 24 % 33.9 O max 41 Ponente 50 % 1013 hPa 15 cielo sereno +25.1° perc. +24.9° Assenti 36.8 O max 43.6 Ponente 50 % 1012 hPa 18 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° Assenti 33.6 ONO max 44 Maestrale 57 % 1013 hPa 21 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 24.9 ONO max 35.5 Maestrale 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:08

