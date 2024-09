Previsioni Meteo Voghera: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Voghera indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nuvolosità variabile. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 18,8°C nel pomeriggio. Tuttavia, la serata porterà un aumento della copertura nuvolosa, con cieli prevalentemente coperti.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,4°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che passerà da sereno a coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 15,9°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 8,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che toccheranno i 18,8°C. La nuvolosità sarà variabile, con una copertura che si attesterà attorno al 35%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente Nord Est. L’umidità scenderà al 59%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno completamente coperti. Le temperature si manterranno intorno ai 14,3°C, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 76%. Anche in questo caso, la velocità del vento rimarrà leggera, senza possibilità di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Voghera nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, specialmente nelle ore serali. Nei giorni successivi, si potrebbe assistere a un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Pertanto, sarà consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 4.9 NE max 5.4 Grecale 85 % 1020 hPa 3 cielo sereno +10.8° perc. +10.4° Assenti 4.8 NNE max 9 Grecale 93 % 1021 hPa 6 nubi sparse +10.9° perc. +10.5° Assenti 2.4 S max 5.4 Ostro 94 % 1023 hPa 9 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° Assenti 7.2 SO max 6.8 Libeccio 79 % 1025 hPa 12 nubi sparse +16.5° perc. +16° Assenti 5.8 SO max 7.5 Libeccio 69 % 1024 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° prob. 8 % 2.7 NE max 7.6 Grecale 59 % 1022 hPa 18 nubi sparse +14.3° perc. +13.8° prob. 4 % 5.3 N max 5.7 Tramontana 78 % 1023 hPa 21 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 4.8 ESE max 7.2 Scirocco 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 19:02

