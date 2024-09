Previsioni Meteo Voghera: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Voghera indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a +9,6°C, mentre nella mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i +13,5°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che toccheranno il 100% in diverse fasce orarie. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,9 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, ma si potranno osservare anche delle schiarite. Le temperature percepite varieranno tra +10,6°C e +12,2°C. A partire dalle 9:00, si prevede un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Tuttavia, il cielo tornerà a coprirsi nel corso della giornata, mantenendo una temperatura massima di circa +20,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10 km/h e i 12,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che raggiungeranno il 98%. Le temperature percepite, a causa dell’umidità, potrebbero risultare leggermente inferiori. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +11,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 64%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Voghera indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che la situazione meteorologica non subirà significativi cambiamenti, con la possibilità di qualche schiarita sporadica. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11° perc. +9.6° Assenti 14.3 SO max 21.1 Libeccio 55 % 1016 hPa 3 cielo coperto +9.8° perc. +7.9° Assenti 13.2 SO max 19.8 Libeccio 56 % 1015 hPa 6 cielo coperto +9.8° perc. +7.9° Assenti 13.1 SO max 22.2 Libeccio 59 % 1015 hPa 9 nubi sparse +15.4° perc. +14.2° Assenti 15.2 OSO max 20.5 Libeccio 47 % 1015 hPa 12 nubi sparse +20° perc. +19° Assenti 12.2 NO max 21.9 Maestrale 38 % 1015 hPa 15 cielo coperto +20.4° perc. +19.5° Assenti 6.2 NNO max 14 Maestrale 38 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +14.5° Assenti 3 SO max 4.2 Libeccio 50 % 1015 hPa 21 cielo coperto +13° perc. +11.8° Assenti 1.3 SSO max 3.1 Libeccio 54 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:31

