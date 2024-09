Previsioni Meteo Voghera: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 15 Settembre, Voghera si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che varieranno da un minimo di 9,9°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di 22,6°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con cieli sereni che caratterizzeranno gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,1°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa diminuirà, portando a un cielo con nubi sparse e temperature in calo fino a 9,9°C. La mattina si aprirà con un cielo sereno, e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 13,4°C alle 07:00. Con il progredire della mattinata, il termometro salirà ulteriormente, toccando i 21,5°C a 12:00. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 42% nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22,6°C alle 14:00, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 14,4°C alle 21:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 80% verso la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Voghera indicano una giornata di sole e temperature gradevoli, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Pertanto, chiunque desideri approfittare di un clima favorevole potrà farlo senza preoccupazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.1° perc. +10.9° Assenti 4.5 OSO max 5.2 Libeccio 58 % 1016 hPa 3 nubi sparse +10.7° perc. +9.5° Assenti 6.7 SO max 7.2 Libeccio 62 % 1015 hPa 6 poche nuvole +11° perc. +9.9° Assenti 5.5 SO max 6 Libeccio 66 % 1015 hPa 9 cielo sereno +17.1° perc. +16.2° Assenti 6 ONO max 6 Maestrale 50 % 1014 hPa 12 cielo sereno +21.5° perc. +20.8° Assenti 5.5 ONO max 5.9 Maestrale 42 % 1013 hPa 15 cielo sereno +22.6° perc. +22° Assenti 5.5 ONO max 7.7 Maestrale 42 % 1011 hPa 18 cielo sereno +16.7° perc. +16.1° Assenti 4.4 SSO max 4.5 Libeccio 63 % 1012 hPa 21 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° Assenti 4.2 ESE max 4.2 Scirocco 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.