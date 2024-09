Previsioni Meteo Voghera: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Voghera di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con piogge che si alterneranno a momenti di sereno. Nella notte, si registreranno temperature comprese tra +15,2°C e +14,1°C, con un cielo sereno che si trasformerà in pioggia leggera nelle prime ore del mattino. La mattina sarà segnata da piogge moderate, con picchi di intensità che raggiungeranno i 4,2mm. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,7°C, con cieli sereni e una bassa percentuale di umidità. Le condizioni di sereno continueranno anche nella sera, con valori che scenderanno gradualmente fino a +11,7°C nella tarda serata. La velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra 2,5km/h e 7,3km/h, mentre la direzione del vento varierà prevalentemente da sud a sud-ovest.

In sintesi, le previsioni del tempo per Voghera indicano un sabato che inizierà con piogge, ma che si trasformerà in una giornata prevalentemente serena, ideale per attività all’aperto nel pomeriggio.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento. Questo trend di stabilità atmosferica potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo le previsioni meteo favorevoli per chi desidera godere di un clima più mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.2° perc. +14.9° prob. 27 % 2.2 NNE max 3.7 Grecale 79 % 1006 hPa 3 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° prob. 51 % 4.3 SO max 4.6 Libeccio 83 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +13.6° perc. +13.3° 0.18 mm 5.7 ONO max 7.5 Maestrale 87 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +13.9° perc. +13.5° 0.75 mm 4.8 NNE max 12.1 Grecale 82 % 1012 hPa 12 nubi sparse +17.7° perc. +17.1° prob. 80 % 5.1 E max 7.6 Levante 62 % 1012 hPa 15 cielo sereno +18.7° perc. +18.1° Assenti 4.9 NNO max 5.9 Maestrale 55 % 1012 hPa 18 cielo sereno +14.8° perc. +14° Assenti 6 SSO max 6.3 Libeccio 67 % 1014 hPa 21 cielo sereno +13.3° perc. +12.5° prob. 4 % 2.5 NNO max 4.8 Maestrale 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:04

